Helga Krismer bleibt Landessprecherin der Grünen

Helga Krismer ist als Landessprecherin der niederösterreichischen Grünen bestätigt worden. Auch Hikmet Arslan bleibt als Landesgeschäftsführer im Amt. Beide hatten sich wieder dem Votum der Delegierten gestellt. Der Landeskongress fand wegen des Coronavirus via Briefwahl statt.

Krismer wurde demnach mit 86 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Der in seiner Funktion bestätigte Landesgeschäftsführer erhielt 91 Prozent. Er betonte am Dienstag, dass 190 Delegierte angeschrieben worden seien und 166 an der Briefwahl teilgenommen hätten. 87,37 Prozent seien eine „hohe Beteiligung“ gewesen.