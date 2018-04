Krismer: „Für uns hat sich im Landtag nichts geändert“

Genau deswegen sieht sich Krismer auch in ihrer Funktion bestätigt. „Wir müssen die Taschenlampe aufdrehen und dort hinschauen, wo es notwendig ist. Das ist die kantige Oppositionspolitik, die sich die Wählerschaft von uns erwartet.“

Auf den Triumph des Innsbrucker Bürgermeisterkandidaten Georg Willi angesprochen, sieht Krismer parallelen zwischen Willi und sich selbst: „Wir sind die Typen, die gern am Stammtisch sitzen. Wir sind Pragmatiker, die mit den Bürgern tanzen und diskutieren. Ebenso wie Werner Kogler in der Bundespolitik.“ Die Niederlagen der Grünen, wie beispielsweise in Salzburg, sind für Krismer ein Zeichen schlechter Politik vor Ort. „Alles andere ist gut und im Aufbau“, gibt sich Krismer positiv.