„Heiliger Bimbam! Um 14.69 ist das Scharlachrennen“

„Maxi sah noch einmal auf die Karte, dann auf die Uhr der Zeitmaschine. 11.92. Hier war sie richtig. Nur: Wo war Elli und wo die Stadt, in der sie sich treffen wollten?“

Schnell wird klar, dass Maxi, die Heldin des neuen Kinderbuchs über Wiener Neustadt, „Maxi und die Neue Stadt“, die Zeitmaschine um eine Nuance zu Früh eingestellt hat. Was für ein Glück, denn so kommen Maxi und später ihre Freundin Elli – und damit auch die kleinen Leserinnen und großen Leser – in den Genuss, der neuen Stadt beim Wachsen zuzusehen. Die ersten Holzstämme, die ersten Steine, die ersten Stadtmauern.

Geschichte neu schreiben

Und als dann die zwei mächtigen Domtürme in den Himmel ragen, lernt Maxi auch den träumenden Türmer kennen. Da kommt sie drauf, dass es schon – „Heiliger Bimbam“ – 14.69 ist, Zeit für das große Scharlachrennen. „Das Klappern von Pferdehufen erfüllte die Gassen. Blitzschnelle Pferde und ihre Reiter starteten am Tor und rasten über das Feld.“

Was für ein Glück, dass Maxi mit der Zeitmaschine unterwegs war, so konnte sie ihre Freundin Elli gerade noch beim berühmten Scharlachrennen siegen sehen.