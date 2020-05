Heilige Erde am keltischen Fürstensitz

Seit eineinhalb Wochen sind die Archäologen am Plateau des Sandbergs bei Roseldorf, Gemeinde Sitzendorf, wieder am Werk. Sie graben das zweite große Heiligtum aus. Und die ersten Funde überraschen. "Wir haben vor allem Pferdeknochen und -Kadaver, Pferdegeschirr und Wagenteile entdeckt. Die Funde gehen in Richtung Kriegsheiligtum", erzählt Holzer. In den Heiligtümern wurden Opfergaben dargebracht.