Nach Aus von Geurtenstation im Spital öffnen Hebammen Ambulanz

Groß waren im Frühjahr der Schock und die Enttäuschung im Ybbstal über die Schließung der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Landesklinikum Waidhofen/Ybbs. Um vor allem Schwangeren in der Region in der Geburtsvorbereitung und in der Zeit nach der Geburt Betreuung zukommen zu lassen, wird nun ab kommenden Montag in Waidhofen eine Hebammenambulanz eröffnet.

Im Umfeld der Hebammenorganisation ProMami wird ein neu gegründeter Verein das kostenfreie Service in der Unterzellerstraße neben dem ProMami-Stützpunkt anbieten. Hinter dem für Niederösterreich einzigartigen Projekt steckt Hebammen-Pionierin Beatrix Cmolik, deren Idee der Hebammenfiliale ProMami mittlerweile auf zehn Städte im Bundesland ausgeweitet wurde, ein echtes Erfolgsmodell.