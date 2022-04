Haus stürzte nach Wasserrohrbruch teilweise ein

Nach einem Wasserrohrbruch ist am Wochenende ein Wohnhaus in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) zum Teil eingestürzt. Der Keller des Gebäudes wurde geflutet. Während der Aufgrabungsarbeiten senkte sich das Objekt. Ein jüngeres Paar konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, bevor das Haus teilweise einstürzte. Verletzt wurde niemand.

Für heute, Montag, sind Schadensaufnahme und Besichtigung durch einen Sachverständigen geplant, berichtete Bürgermeister Helmut Doschek (ÖVP).