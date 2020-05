Hauptspeise - Der perfekte Lammbraten

• Den Bräter in den vorgeheizten Ofen schieben

• Die Hitze sofort auf 200 °C reduzieren und das Fleisch für 1 Stunde und 30 Minuten garen (danach ist es innen noch leicht rosa)

• Sobald die Lammkeule im Ofen ist, können Sie mit den gerösteten Kartoffeln und dem Gemüse von Seite 202 loslegen (siehe Tipp unten) – etwa 40 Minuten,

bevor das Fleisch gar ist, verfrachten Sie sie ebenfalls in den Ofen

• Das Fleisch nach der Hälfte der Garzeit mit dem ausgetretenen Fleischsaft übergießen und gegebenenfalls etwas Wasser angießen, damit das Gemüse im Bräter nicht trocken wird und ansetzt

• Wenn das Fleisch den gewünschten Gargrad erreicht hat, den Bräter aus dem Ofen nehmen, die Lammkeule auf ein Tranchierbrett heben, in eine Lage Alufolie wickeln und mit einem Küchentuch abdecken

• Das Fleisch ruhen lassen

• Inzwischen die Bratensauce (siehe S. 205) und die Minzsauce (siehe S. 210) zubereiten - beide finden Sie in untenstehenden Tipps.