"Harakiri-Job, aber man lebt länger“

Mit dem skandalfreien Bau des Landesviertels in St. Pölten (Chef des Hauptstadt-Managements ab 1987) und danach als Chef der ÖBB-Bahnhofsoffensive (bis 2009) erwarb Norbert Steiner den Nimbus als Saubermann-Planer. Als der Flughafen-Skylink im Finanzchaos zu versinken drohte, überredete ihn Landesvize Wolfgang Sobotka zur Rettungsmission. Erfolgreich, wie der Betriebsstart Dienstagfrüh demonstrierte.

KURIER: War es leichter, für NÖ eine Hauptstadt zu bauen, als den Skylink zu retten?

Norbert Steiner: Nein, sicher nicht. Das Projekt in Niederösterreich hat 12 Jahre gedauert und am Flughafen drei Jahre, um das in Ordnung zu bringen. Eine Landeshauptstadt ist schon von der Dimension her etwas anderes, als etwas in Ordnung zu bringen, das in Schieflage steht. Die Landeshauptstadt war schlicht und einfach das Mega-Highlight im Leben eines gelernten Architekten.

Was ist schief gelaufen beim Skylink?

Es hat sich drastisch gezeigt, was passiert, wenn ein Bauherr nicht kompetent genug aufgestellt ist. Bei so einem Riesending darf man sich nicht nur auf fremde Konsulenten verlassen, sondern muss selber bis ins Detail firm sein. Hätte ich früher damit zu tun gehabt, wäre schneller alles unter Dach gewesen und nicht erst nach zehn Jahren Bauzeit.

Wie geht"s Ihnen jetzt nach Applaus von allen Seiten?

Super. Die letzten Tage vorm Aufsperren waren hoch stressig. Aber jetzt bin ich wirklich entspannt. Es ist das Gefühl, dass man alles gemacht hat, was nur möglich war. Es ist wirklich sensationell, wenn man sieht, wie so eine große Anlage ganz selbstverständlich in Betrieb geht.