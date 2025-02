Handyabnahme als Spießrutenlauf: Staatsanwaltschaft zeigt Probleme auf

Dass für ein Verfahren irrelevante Daten ausgeschlossen werden sollen, sei einerseits zu begrüßen, sei doch ein Handy mittlerweile so etwas wie ein "Zweitleben“, meint Haider. "Zufallsfunde“ auf den Telefonen von Tatverdächtigen seien durch die Neuregelung allerdings so gut wie ausgeschlossen.

Messenger-Überwachung

"Der Aufwand der Gerichte, der Staatsanwaltschaften und der Kriminalpolizei zur Sicherung von Beweisen wird daher deutlich ansteigen“, sagt Haider. Auch der politische Dauerbrenner der Messenger-Überwachung steht bei den Strafverfolgungsbehörden oben auf der Agenda.

Dass die Möglichkeit des Mitlesens von Chats beispielsweise bei Terrorverdächtigen immer noch nicht gesetzlich gegeben ist, sei wenig zufriedenstellend. Solange dies nicht erlaubt ist, werde der Staatsschutz immer auf ausländische Geheimdienste bei der Terrorabwehr angewiesen sein, hieß es dazu bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Herabsetzung der Strafmündigkeit

Eine Herausforderung für die Zukunft wird für die Ermittlungsbehörden auch die angedachte Reform in Sachen Jugendkriminalität. Die geplante Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre werde zu einem "markanten Anstieg" der Strafverfahren führen, erklärt Habitzl. Bei der Wiener Neustädter Behörde gehe man in diesem Fall von einem Drittel mehr an Strafverfahren gegen Jugendliche aus.