Handballerin in Korneuburg ist Trainerin und Künstlerin zugleich

von Max Ryba

Es gibt Menschen, die haben gefühlt mehr als 24 Stunden pro Tag zur Verfügung. So eine Person ist Marietta Gyetko. Sie spielt für die Union Korneuburg in der Handball-Bundesliga und lebt in Eggenburg. Außerdem ist sie Handballtrainerin für die U12, U13 und U16 Mädchen des UHC Eggenburg, Schachtrainerin für Kinder und Jugendliche und Künstlerin. Und all das wohlgemerkt neben ihrer Tätigkeit als Grafikdesignerin.

Was ihre vielen verschiedenen Leidenschaften verbindet? „Vollkommene Unvollkommenheit“, sagt Gyetko. „Jede Sache für sich würde mich nicht vollkommen erfüllen. Aber alle zusammen erfüllen mich.“