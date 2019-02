Halloweenräuber muss drei Jahre hinter Gitter

Drei Jahre Haft lautet das Urteil gegen jenen 31-jährigen Mann, der am Halloweenabend in Wiener Neustadt mit einer Totenkopfmaske einen Supermarkt überfiel. Patric D. wurde am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt des Raubs schuldig gesprochen. Weil sich die Staatsanwaltschaft Bedenkzeit erbat, ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Der Überfall hatte zu Halloween in der Innenstadt für großes Aufsehen gesorgt. Der Täter hatte sich den Supermarkt ganz bewusst ausgesucht. Seine Ex-Lebensgefährtin war die Filialleiterin. Aus Erzählungen kannte er daher die Abrechnungsmodalitäten zu Geschäftsschluss. Der mit einer Totenkopfmaske verkleidete Mann tauchte gegen 19.45 Uhr in den Büroräumlichkeiten des Supermarktes auf und bedrohte die 38-jährige Angestellte. Er warf ihr einen mitgebrachten Rucksack zu und herrschte sie an: „Geld rein“. Die Frau tat, was von ihr verlangt wurde. Ihren Aussagen nach hat sie nicht gewusst, dass ihr Ex hinter der Maske steckt.

Ein 32-jähriger Zeuge fasste sich ein Herz und lieferte sich mit dem Flüchtigen eine erbitterte Verfolgungsjagd. Am Domplatz gelang es dem mutigen Passanten zunächst, den Maskierten einzuholen und kurzzeitig niederzuringen. Dem Täter gelang jedoch die Flucht. Er wurde ausgeforscht und fünf Wochen später festgenommen.