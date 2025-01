Gebürtiger Iraner mit Hakenkreuz am Arm: "Für mich nur ein Sonnensymbol"

Auch die eine oder andere Aussage am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt. Wie etwa: "Ich habe mehrere Schlaganfälle gehabt und bin im Koma gelegen.

Doch nicht nur das Suchtmittelgesetz dürfte dem gebürtigen Iraner, der seit seinem dritten Lebensjahr in Österreich lebt und auch die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen hat, unbekannt sein. Dass er mit Tätowierungen eines Hakenkreuzes und einer SS-Rune auf seinem Arm gegen das Verbotsgesetz verstoßen und sich der Nationalsozialistischen Wiederbetätigung schuldig gemacht habe, kam für ihn ebenfalls überraschend.

Eine ehemalige Freundin habe die Symbole vor rund neun Jahren in Spanien tätowiert, erzählt der Angeklagte. "Ich hab einfach gesagt, sie soll irgendetwas machen", behauptet er. Einen Zusammenhang mit dem NS-Regime habe er nicht hergestellt. "In meinem Kulturkreis ist das ein Sonnensymbol, das im Iran zum Beispiel auf Lkws gemalt wird", sagt der 35-Jährige über das Hakenkreuz. "Und Sie wurden nie darauf angesprochen?", wundert sich der Richter. "Nein, nicht in Österreich", lautet die Antwort. "Nicht einmal im Gefängnis, wo ich mit 99,9 Prozent Ausländern gesessen bin."

Drogentherapie

Erst bei einem Verwandtenbesuch in Russland habe man ihn gewarnt: "Hitler hat 20 Millionen Russen ermordet, wenn du so auf die Straße gehst, wirst du ermordet." Daraufhin habe er die Symbole verschwinden lassen: Die SS-Rune wurde unkenntlich gemacht, aus dem Hakenkreuz ein "Fenster", wie es der Angeklagte bezeichnet. Doch bei seiner Rückkehr nach Österreich wurde er verhaftet, saß in Haft und wurde verurteilt, dann jedoch zugunsten einer Suchtgifttherapie enthaftet.