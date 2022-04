Hagelunwetter als Spielverderber für den Tag des Mostes

Tausende Gäste wollten am Sonntag in den liebevoll geschmückten Gast- und Heurigengärten im Mostviertel zum Höhepunkt der diesjährigen Birnbaumblüte den Tag des Mostes feiern. Am Nachmittag zog jedoch ein heftiges Unwetter durch die Region. Die Besucher wurden durch Hagelkörner in der Größe von Golfbällen in Innenräume vertrieben und das Fest zunichte gemacht.