Gut Guntrams-Gründer: 1.000 Lebensweisheiten auf 384 Seiten

Später versuchte er sich in der Gastronomie und am Immobilienmarkt: Bis 2008 sanierte er denkmalgeschützte Gebäude in Wien und gründete das heutige Schlossquadrat in Margareten mit seinen Lokalen.

Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte Gergely auf dem Gut seines Großvaters in Guntrams in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen), „eine Erfahrung, beinahe wichtiger als jede Schulbildung“, meint der Autor heute. Die Liebe zur Natur ist geblieben: Das Gut ist heute ein biologischer Landwirtschaftsbetrieb mit modernen Gästezimmern.