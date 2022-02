Güterzug gegen Lkw in NÖ: Fahrerkabine stürzte in die Piesting

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Freitag im Piestingtal im Bezirk Wiener Neustadt gekommen. In der Gemeinde Oed wurde ein Sattelschlepper bei einer Bahnkreuzung von einer Güterzuggarnitur erfasst. Das Führerhaus des Lkw wurde dabei abgerissen und über eine Brücke in den Piesting-Fluss geschleudert.