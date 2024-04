Großeinsatz in Schwechat: Hammerbrotwerke in Flammen

Seit 2 Uhr nachts kämpfen Einsatzkräfte in Schwechat bei Wien gegen einen Großbrand in einem geschichtsträchtigen Gebäude.

Wie die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden bekannt gegeben hat, ist der Brand mittlerweile unter Kontrolle. Der Einsatz wird sich am Sonntag aber noch länger hinziehen.

In den vergangenen Jahren kam es an der alten Industrieruine immer wieder zu schwerem Vandalismus und auch Brandstiftungen. Der bekannte Immobilienentwickler Soravia verfolgte jahrelang den Plan, auf dem Areal ein riesiges Wohnbauprojekt zu errichten. Wegen der Nähe zur unattraktiven Raffinerie in Schwechat wurde das Projekt allerdings im Vorjahr fallen gelassen.