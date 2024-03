Föhnsturm fachte Großbrand an: Schwieriger Einsatz für Feuerwehren

Während zahlreiche niederösterreichische Feuerwehren am Karsamstag ausrückten, um bei den Osterfeuern Brandwache zu schieben, kämpften Wehren im Ybbstal bis spät in die Osternacht hinein gegen einen Großbrand. In Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) war auf einem Bauernhof ein Feuer ausgebrochen.