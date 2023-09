Große Bühne für Freiwillige in Stockerau

Und auch beim neuen Stück „kanada2023“ geht es darum, Mut zu anderen Sichtweisen zu haben.

Programm

Am besten ist aber, sich selbst ein Bild von der Arbeit der Kunstschaffenden in Stockerau zu machen: Gespielt wird am 16. und 17. September (jeweils im Schlösslpark) sowie am 23. (Stadtpark) und 24. September (Konviktgarten) jeweils um 15 und um 17 Uhr.

Am 22. wird um 20 Uhr eine Vorstellung vor dem Veggie Bräu gezeigt. Der Eintritt zu den Vorstellungen ist frei. Bei Schlechtwetter wird in der Lapor-Halle in der Grafendorferstraße gespielt.