„kanada“ beim Straßentheater in Stockerau

In Stockerau bleibt nach dem Sommer kein Stein auf dem anderen: Särge werden am helllichten Tag durch die Stadt getragen, aber keiner will etwas gehört oder gesehen haben. Suspekte Vorgänge ereignen sich auch rund um die neu renovierte Toilettenanlage im Zentrum, die alles andere als ein stilles Örtchen ist. Und eine Detektivin ermittelt in einem undurchsichtigen Kriminalfall, der eine unerwartete Wendung nimmt.

Fans ahnen es schon: Das Straßentheater, das seit 2012 jeden September durch die Straßen der Lenaustadt zieht, hat wieder ein neues Stück parat. „kanada“ lautet der klingende Titel, der gleich mehrere Bedeutungen hat: „Zuerst denkt man an das Land Kanada. Im Dialekt kann es aber auch so viel bedeuten wie ‚keiner da‘ oder ‚ka nada‘, also kein Geld“, sagt Valerie Berger, die seit der ersten Stunde Teil des Laientheater-Teams ist.