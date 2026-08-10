Nach Großbrand in Kematen: Mobiliar von 24 Wohnungen unbrauchbar

„Mittlerweile ist klar, dass auch die Möbel aus allen 24 Wohnungen kaputt und unbrauchbar sind.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Niederhausleiten-Höfing Das komplette Dach der Wohnhausanlage wurde vom Feuer zerstört.

Bürgermeisterin Juliana Günther und ihre Helfer sind in Kematen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) auch zu Wochenbeginn mit Hochdruck damit beschäftigt, den Ausnahmezustand und die Verzweiflung von 60 Gemeindebürgern zu beenden. Die haben, wie berichtet, in der Vorwoche aufgrund eines Großbrands ihre Wohnungen und ihr Hab und Gut verloren. Genaue Koordinierung „Wir sind gerade dabei, zu koordinieren und aufzulisten. Bei den Betroffenen wird erkundet, was alles gebraucht wird“, schildert die Bürgermeisterin nach einer Zusammenkunft im Gemeindezentrum. Gemeinsam mit den sehr engagiert mithelfenden Nachbargemeinden sei man auf einem guten Weg, allen Familien Wohnungen zur Verfügung stellen zu können, sagt die Ortschefin.

Hoffnungen, dass Bewohner in gewisse Teile der beschädigten Wohnanlage zurückkehren könnten, hätten sich bereits völlig zerschlagen. Das Wasser steht mittlerweile im Keller, Möbel haben sich mit Löschwasser vollgesogen und auch die Elektroleitungen sind durchnässt, schildert Günther. Glutnester begannen wieder zu brennen Am vergangenen Freitag war das Haus für die Bewohner kurz geöffnet worden, damit sie das Allernötigste aus den Wohnungen holen können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Betroffene dürfen am Dienstag wieder in ihre Wohnungen, um von verwendbare Habseligkeiten zu holen.

Die Bürgermeisterin: „Dann musste abgebrochen werden, weil die Feuerwehr am Dach wieder Glutnester zu löschen hatte.“