Großbrand in Wohnanlage neben Heidewald bei Kematen/Ybbs

Nicht abreißen will in Niederösterreich die Serie an großen Feuerwehreinsätzen: Im Ybbstal ist am Donnerstagnachmittag ein Großbrand in einer großen Wohnhausanlage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Heidewald ausgebrochen. Rund drei Dutzend Wohnungen mussten laut Bürgermeisterin Juliana Günther in dem Mehrparteienhaus evakuiert werden. Nach 17 Uhr standen zehn Feuerwehren und das Rote Kreuz in Kematen an der Ybbs im Großeinsatz.

Erste Bilder zeigen einen brennenden Dachstuhl des Wohnblocks neben dem Heidewald am Ortsbeginn von Kematen/Ybbs. Viele Informationen zum Brandgeschehen liegen vorerst nicht vor. Philipp gutlederer von Notruf NÖ berichtet, dass rund 60 Personen aus der Wohnanlage evakuiert werden mussten. Feuerwehren aus der Region, aber auch aus Amstetten und Waidhofen/Ybbs, wurden zum Einsatz beordert. Die Drehleiter der FF Waidhofen/Ybbs-Stadt steht im Einsatz. Die Feuerwehren sind bemüht, den Brand zu löschen und vor allem auch ein Übergreifen auf den Wald zu verhindern.

Mithilfe des Roten Kreuzes habe man 43 Personen in einer zentralen Halle gesammelt und versorgt, schildert Günther. „Momentan sind wir bemüht, Ersatzquartiere für die Betroffenen zu finden. Viele kommen aber bei Verwandten unter“, berichtet die Ortschefin. Laut ersten Informationen soll eine Person leicht verletzt worden sein. Der Brand könnte auf einem Balkon ausgebrochen sein und von dort auf den Dachstuhl übergegriffen haben. Das Rote Kreuz ist mit 17 Einsatzkräften um die Opfer des Feuers bemüht.

Bundesstraße gesperrt

Weil die Weyrer Bundesstraße, B121, mitten durch Kematen verläuft und direkt am Brandobjekt vorbeiführt, wurde die wichtige Ybbstalverbindung wegen der aufwendigen Löscharbeiten gesperrt. Beim Weißen Kreuz bei Neufurth und bei Gleiß wird der Verkehr umgeleitet.

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