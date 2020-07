Grafenegg bis 2070 in niederösterreichischer Hand

„Dieser Schritt ist die logische Weiterentwicklung Grafeneggs“, sagte Mikl-Leitner. Sie lobte die Leistung des künstlerischen Leiters des Grafenegg Festivals, des Star-Pianisten Rudolf Buchbinder, der Künstler aus aller Welt nach Grafenegg bringe, die immer wieder zurückkommen. Mit dem Beschluss des unter Corona-Bedingungen am 14. August startenden Festival sei man in Europa unter den Ersten gewesen, die Mut zur Veranstaltung im Sommer 2020 bewiesen hätten, so die Landeshauptfrau.