Grabräuber in NÖ: So viel Beute machen sie mit einem Goldzahn

An die 200 Gräber wurden in sieben Bezirken in Niederösterreich in den vergangenen Monaten bereits geplündert oder zumindest von Kriminellen geöffnet. Ob sich der gewaltige Aufwand, mehrere hundert Kilogramm schwere Grabsteinplatten zu entfernen, für die Gangster auch finanziell lohnt, bleibt laut Kriminalisten dahingestellt. Wie berichtet, haben es die Grabräuber auf Schmuck und Goldzähne der Verstorbenen in Grüften und Gräbern abgesehen. Drei bis vier Gramm wiegt im Schnitt im menschlichen Gebiss eine einzelne Zahnkrone. Bei einem 75-prozentigen Goldanteil oder 18 Karat liegt der Ankaufspreis aktuell zwischen 85 und knapp 100 Euro pro Gramm. Mit einer gestohlenen Krone können die Kriminellen daher bis zu 400 Euro Beute machen.

Störung der Totenruhe So sehr die Taten bei den Betroffenen und Angehörigen der Hinterbliebenen auch für Entsetzen und Trauer sorgen, haben die Kriminellen aus strafrechtlicher Sicht nicht sehr viel zu befürchten. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und des Einbruchsdiebstahls. Wer Schmuck von einer Beisetzungs-, Aufbahrungs- oder Totengedenkstätte entfernt, dem drohen maximal drei Monate Freiheitsstrafe oder eine Geldbuße bis zu 180 Tagessätze. In einigen Fällen in den vergangenen Wochen sind die Grabräuber auch völlig leer ausgegangen.

Gebet und Segnung Zu diesem Ergebnis ist man zumindest bei einem der jüngsten Coups im Bezirk Wiener Neustadt gekommen. In der Stadtgemeinde Ebenfurth hatte es Einbruchsspuren an mindestens zehn Gräbern gegeben. Bürgermeister Alfredo Rosenmaier (SPÖ) und der Gemeinde war es wichtig, dass die Einbrüche lückenlos geprüft werden. Im Fall einiger verdienter Gemeindebürger wurden die Gräber im Beisein der Kriminalpolizei von einem Steinmetzbetrieb geöffnet. Dabei stellte sich heraus, dass die Bande leer ausgegangen war, weil die Grüfte zuvor bereits zugeschüttet wurden. Auf Wunsch des Besitzers einer Grabstätte, in der der frühere Bürgermeister und Ehrenbürger Mauritius Parzer bestattet ist, wurde durch Pfarrer Florin Farcas ein Gebet gesprochen und die Grabstelle erneut gesegnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadtgemeinde Ebenfurth Pfarrer Florin Farcas sprach am Friedhof in Ebenfurth ein Gebet, nachdem eine Gruft geöffnet worden war.