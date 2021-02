Gottfried Waldhäusl: "Es wird keine Normalität mehr geben"

Dass die SPÖ deswegen sogar seinen Rücktritt gefordert hat, berührt Waldhäusl wenig. Die SPÖ habe vor ihm den Asylbereich in Niederösterreich verantwortet und dabei nicht darauf geschaut, dass „jene Österreich verlassen, die rechtlich nicht mehr da sein hätten dürfen“. Und: „Wenn die Roten dann meinen Rücktritt verlangen, weil ich im Interesse des Landes arbeite, dann nehme ich das zur Kenntnis.“ Aber es kümmere ihn nicht besonders.

Grundsätzlich hatte sich FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl bisher kaum zu Corona zu Wort gemeldet. Das sei die Aufgabe von FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer, sagt Waldhäusl. „In meiner Funktion als Landesrat habe ich hier keine Kompetenzen. Ich könnte da lediglich meine private Meinung dazu sagen.“

Am Rande des KURIER-Talks erklärte Waldhäusl auch, dass ihm die Arbeit als Landesrat sehr viel Spaß mache. Im Asylbereich könne er jetzt Dinge umsetzen, die er davor als Klubobmann gefordert hatte. Und er werde natürlich bei den nächsten Landtagswahlen 2023 wieder antreten. Das Ziel seiner Partei umschreibt er so: Die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen und noch vor der SPÖ auf dem zweiten Platz zu landen. Mit Klubobmann Landbauer funktioniere die Zusammenarbeit jedenfalls sehr gut, sagt Waldhäusl. Und in die FPÖ-Zukunftsdebatte auf Bundesebene mische er sich nicht ein: „Wir gehen in Niederösterreich einen eigenständigen Weg.“