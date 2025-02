Golfplatz für 2,67 Millionen: Promi-Hoteliers im Wettstreit am Semmering

Florian Weitzer beantragte in weiterer Folge die Versteigerung , zu der es nun im März am Bezirksgericht Neunkirchen kommt. Der Gerichtssachverständige Werner Bayer aus Oberwart erstellte ein Gutachten über die aus 27 Grundstücken bestehende Liegenschaft samt Gebäuden. Zentral gelegen auf dem Areal befindet sich das Haupthaus samt Stöckl, Restaurant, Clubhaus und Stallgebäuden sdamt umlaufendem 9-Loch-Golfplatz.

Weil Zeller und Weitzer in den Gesprächen sich aber nicht über eine weitere gemeinsame Nutzung und Entwicklung einigen konnten, brachte Zeller - wie er sagt, in Absprache mit der BPM Bau-Projekt-Management - eine Teilungsklage ein. Dazu kann es kommen, wenn sich Eigentümer über das rechtliche Schicksal ihres Miteigentums nicht mehr einigen können.

Präsident Alexander Kramel hofft, dass sich an der Situation für den Club nach der Versteigerung nichts ändert. "Wir haben einen Pachtvertrag mit allen Eigentümern und das soll auch in Zukunft so bleiben“, sagt Kramel. Der Traditionsclub zählt 150 Mitglieder.

Das Loch Nummer 7 diente in den 1930er-Jahren als Skisprungschanze. "Vergleicht man diesen Golfplatz mit anderen Plätzen, so fällt eines auf: er ist unvergleichlich“, heißt es dazu vom Golfclub.

Der älteste Golfclub Österreichs wurde im Jahr 1901 in Wien am Gelände der Trabrennbahn unter dem Titel "Golfclub Wien-Krieau k.u.k. Prater“ gründet, später aber verlegt. Der Semmering gilt damit als der älteste bestehende Golfplatz Österreichs.

Neue Zeitrechnung

Christian Zeller bekundet im Gespräch mit dem KURIER freilich großes Interesse an der Sportanlage. Besonders im Hinblick auf den geplanten Aus- und Umbau des Südbahnhotels und die touristische Nutzung. "Ich habe Interesse, den Golfplatz zu einem vernünftigen Preis zu erwerben und werde deshalb auch an der Versteigerung teilnehmen“, bestätigt Zeller. Florian Weitzer lässt sich nicht in die Karten blicken, er ließ die Anfrage an seine Presseabteilung zunächst unbeantwortet.

Aus Sicht der ohnedies krisengebeutelten Tourismusgemeinde hofft Bürgermeister Hermann Doppelreiter (ÖVP), dass sich in der Sache eine Lösung im Sinne des Ortes und der Region abzeichnet. Gerade im Hinblick auf die geplanten Hotelprojekte wäre es wichtig, weiterhin den Golfsport am Semmering anbieten zu können. Zeller und Weitzer verfolgen beide den Plan, die verstaubten Monumentalbauten zu mondänen Luxushotels zu entwickeln.