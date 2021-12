Glatteisgefahr auf Straßen im Osten Österreichs

Im Osten Österreichs ist heute Früh Vorsicht auf den Straßen geboten. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gibt aktuell eine Glatteis-Warnung für den Osten Österreichs aus. Betroffen sind vor allem Wien, Niederösterreich, Burgenland und die östlichen Teile der Steiermark.

Über den Niederungen im Osten und Süden erweisen sich Nebel- und Hochnebelfelder teilweise als zäh, stellenweise kann es auch schneegrieseln oder gefrierend nieseln, so die ZAMG. Erst in der Nacht auf Mittwoch breitet sich der Regen auf nahezu alle Landesteile aus. Vor allem in den zunächst noch nebeligen Regionen besteht Glatteisgefahr.