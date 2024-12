Frau schwer misshandelt: Polizei fasste bewaffneten Gewalttäter in NÖ

Das 44-jährige Opfer musste nach häuslicher Gewalt in Orth an der Donau ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den verdächtigen Freund bestand bereits ein Waffenverbot.

Ein schwelender Beziehungskonflikt ist in der Nacht auf Donnerstag in Orth an der Donau für eine 44-jährige Frau gefährlich eskaliert. Nach einem besonders schlimmen Fall von häuslicher Gewalt haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei den bewaffneten Freund des Opfers im Zuge einer Fahndung festgenommen, bestätigt Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion NÖ.

Frau schwer misshandelt Am späten Mittwochabend soll in der Marktgemeinde im Bezirk Gänserndorf ein Streit zwischen der 44-Jährigen und ihrem 26 Jahre alten Freund völlig aus dem Ruder gelaufen sein. Gegen 22.15 Uhr wurde eine Polizeistreife wegen "häuslicher Gewalt" an die Wohnungsadresse in Orth gerufen. "Von den Kollegen wurde eine verletzte Frau vorgefunden, die ins Krankenhaus Hainburg eingeliefert und stationär aufgenommen werden musste", bestätigt Baumschlager. Ihren Angaben nach wurde sie von ihrem Freund schwer misshandelt. Auch ein Nachbar soll im Zuge der lautstarken Auseinandersetzung von dem Verdächtigen bedroht worden sein.

Täter bewaffnet Trotz eines aufrechten Waffenverbots gegen den Mann gaben Zeugen an, dass der 26-Jährige bewaffnet auf der Flucht sei. Aus Sicherheitsgründen wurden für die Fahndung deshalb Spezialkräfte der Cobra sowie der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) hinzu gezogen. Der Polizei gelang es, den Gesuchten noch in den Nachtstunden festzunehmen. Laut Baumschlager liefen am Donnerstag die Einvernahmen und Ermittlungen in dem Fall.