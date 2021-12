Gesucht, gefördert, gefunden: Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit

So bietet etwa das AMS im Rahmen der Aktion „Sprungbrett“ Lohnkostenförderungen für jene Unternehmen an, die Langzeitarbeitslose anstellen. Mehr als 2.000 Niederösterreichern gelang damit seit Juli der berufliche Wiedereinstieg. Fest steht, dass an dem Programm festgehalten werden soll, „Sprungbrett“ wird 2022 mit ein Budget von 40,2 Millionen Euro ausgestattet. „Mit den erhöhten Eingliederungshilfen gibt es gute Anreize, Arbeitnehmer in Betrieben aufzunehmen und auch zu halten“, betont Eichtinger.