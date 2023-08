Gesperrter Hauptplatz wieder offen: Stadtvize auf Baustellensafari

Am Amstettner Hauptplatz, wo ein acht Millionen Euro teurer Umbau derzeit keinen Stein am anderen lässt, kehrt wieder so etwas wie Baustellennormalität ein. Die Sperre des Platzes für den Verkehr wurde mit dem Wochenstart wieder aufgehoben. Somit ist es wieder möglich, die Stadt vom Westen her zu befahren und die Innenstadtgeschäfte wieder anzusteuern.

Wenngleich die voranschreitenden Bauarbeiten für den Autoverkehr weiter hinderlich sind, ist die Öffnung für die Kaufmannschaft ein wichtiger Schritt. Aufgrund der Großbaustelle im Zentrum leiden die Geschäftsleute unter Umsatzeinbußen. Über den Hauptplatzumbau generell wird in der Stadt weiter intensiv diskutiert.