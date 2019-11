"German Design Award" für die Landesgalerie Niederösterreich

Mit dem "German Design Award" ist die Architektur der Landesgalerie Niederösterreich in Krems-Stein in der neu eingeführten Kategorie "Excellent Architecture" ausgezeichnet worden. Nicht zum ersten Mal wird der architektonisch markante und nicht unumstrittene Neubeu der Vorarlberger Architekten Bernhard und Stefan Marte prämiert. Für innovative Architektur kam es bereits im vergangenen Oktober zur Verleihung des "Iconic Award". Offiziell eröffnet wurde die Landesgalerie am 25. Mai 2019. Schon im darauffolgenden August meldete das Haus den 50.000-sten Besucher.