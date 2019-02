Die neue Landesgalerie NÖ: Der erste Rundgang durch den schiefen Turm von Krems

Die LGNÖ ist kein Guggenheim Bilbao, hat aber doch den gewissen Dreh. Äußerst schön geriet das oberste Geschoß, wo sich von der Terrasse ein herrlicher Blick auf Stift Göttweig, aber auch auf die Altstadt von Stein bietet. Ähnlich wie in der Erdgeschoßzone sollen diesem Bereich Kunstpräsentationen und Aufenthaltszonen ineinander verschränkt sein – einen expliziten Vermittlungsraum für Schulklassen oder Workshops hat das Museum nämlich nicht. Was die Chance zu lebendigen Ausstellungen bietet, stellt zweifellos große Anforderungen an das Kuratorenteam: Die Gestalter können ihr Publikum nicht durch eine fixe Raumabfolge schleusen, sondern müssen in den Sälen Impulse setzen, ohne dabei den Raumcharakter zu zerstören. Darauf, wie das gelingt, darf man weiterhin freudig gespannt sein.