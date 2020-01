Generalstab will Zeremoniell zur Wachablöse unterbinden

Es war eine Idee, um noch mehr Touristen in die Stadt zu holen und die älteste Militärakademie entsprechend in die Öffentlichkeit zu rücken. Nun wird der Plan einer Wachablöse coram publico mit entsprechendem Zeremoniell in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt zu einem hoch spannenden Kräftemessen in obersten Heereskreisen. Generalstabschef Robert Brieger hat der Idee von Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger ( ÖVP) vorerst eine klare Absage erteilt.

Die Generalstabsabteilung bewertet ein inszeniertes Wachablöse-Spektakel als Publikumsmagnet negativ und verfasste diese Woche dazu eine ablehnende Stellungnahme, die an die Militärakademie erging. Für Neo-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ( ÖVP) ist das Thema allerdings noch lange nicht gegessen.