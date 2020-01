„Wachablöse-Spektakel“ vor den Toren der Militärakademie

Man fliegt nach London, um die traditionelle Wachablöse beim Buckingham Palace zu sehen. Oder zum königlichen Schloss in Stockholm. Aber Wiener Neustadt? Dort könnte es in Zukunft auch eine solche feierliche Wachablöse vor den Toren der Theresianischen Militärakademie geben. Stramm ausgeführt durch das Bundesheer. So ist es der Wunsch von Bürgermeister Klaus Schneeberger ( ÖVP).

Es ist dies eine Folge der Landesausstellung, bei der die älteste noch aktive Offiziersausbildungsstätte erstmals touristisch so richtig genutzt worden war. Die Burg – sie beherbergt immerhin das Grab von Kaiser Maximilian I. – bleibt jetzt weiter für Besucher geöffnet. Momentan wird sie zusätzlich noch für Kulturevents genutzt. Im August soll es dann im Akademiepark neben der Milak ein Mittelalterfest geben, wobei Maximilian I. eine zentrale Rolle spielen wird.

Den Wunsch nach einer feierlichen Wachablöse vor den Toren des historischen Gebäudes hat Schneeberger bereits im Verteidigungsministerium deponiert. „Milak-Kommandant Pronhagl beschäftigt sich schon damit“, sagt der Bürgermeister. Und mit der neuen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ( ÖVP) habe er eine gute Gesprächsbasis.