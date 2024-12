Ältester ist 94: ÖVP schickte 20.000 Kandidaten in NÖ ins Wahlrennen

Die Volkspartei ist bei den Gemeindewahlen in Niederösterreich am 26. Jänner mit fast 20.000 Kandidatinnen und Kandidaten am Start. Ziel ist es laut Landesgeschäftsführer Matthias Zauner, in möglichst vielen der 568 Kommunen, in denen zum Urnengang gerufen wird, den ersten Platz abzusichern bzw. zu erreichen. Aktuell stellt die ÖVP 449 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.