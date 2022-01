Gemeinderatswahlen Ende Jänner: "Es geht nicht um ein Virus“

In einem Jänner wie diesen ist Wahlkämpfen besonders schwer. Omikron macht größere Versammlungen oder Kundgebungen nicht möglich. Bei Hausbesuchen sind Abstand und Maske Pflicht. Dazu werden lokale Themen sehr oft von Diskussionen über Corona-Maßnahmen überschattet.

Gewählt wird am 30. Jänner in Waidhofen an der Ybbs, in Obersiebenbrunn (Bezirk Gänserndorf) und in Au am Leithagebirge (Bezirk Bruck). Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner (ÖVP) hofft, dass an diesem Sonntag tatsächlich die Arbeit für die jeweilige Gemeinde und die Persönlichkeiten auf den Kandidatenlisten zur Wahl stehen. „Bei diesen Wahlen geht es nicht um ein Virus, sondern um die Herausforderungen und Anliegen der Menschen vor Ort, um wesentliche Fragen der Daseinsvorsorge. Bundespolitik soll und darf deshalb nicht in die Gemeindepolitik gespült werden, weil sie schlicht und ergreifend dort auch nicht gemacht wird“, sagt Ebner.