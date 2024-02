Eklat in NÖ: Grüner Gemeinderat bezeichnete FPÖ-Politiker als "Nazi"

Der Grüne Karl Kühn, geschäftsführender Gemeinderat in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling), soll den freiheitlichen Mandatar Peter Souczek als "Nazi" bezeichnet haben. Die FPÖ forderte am Donnerstag in einer Aussendung Kühns sofortigen Rücktritt, zudem lassen die Blauen rechtliche Schritte prüfen. Grünen-Landessprecherin Helga Krismer teilte mit, aus ihrer Sicht sei nach der "Entgleisung" eine Entschuldigung angebracht. Diese dürfte es dem Vernehmen nach bereits gegeben haben.