Projekt "Jobchance": Gemeinden bieten Arbeitssuchenden neue Perspektiven

Das Los für Jobsuchende der Generation 50 plus am Arbeitsmarkt ist ein hartes. Seit zehn Jahren versuchen das Land Niederösterreich und das AMS dieser Gruppe mit dem Projekt „Jobchance“ die Rückkehr ins Erwerbsleben zu ermöglichen. Mit 350 befristet geförderten Arbeitsplätzen bei Gemeinden, Institutionen und Vereinen werden ältere Langzeitarbeitslose und Wiedereinsteiger heuer unterstützt.

Arbeitslosigkeit im höheren Alter bereite Betroffenen eine Fülle von zusätzlichen Problemen, wie Vereinsamung, Scham oder ein gebrochenes Selbstwertgefühl, so Rosenkranz. Im Vordergrund stehe bei „Jobchance“ die Hilfe für die Menschen, doch auch die Kosten für Langzeitarbeitslose und der Bedarf an Arbeitskräften seien Motivation dafür, das Projekt über die landeseigene Gesellschaft „Menschen und Arbeit“ zu unterstützen, erklärte die Landesrätin.

Während andere Beschäftigungsprojekte aufgrund knapperer Bundesmittel beendet werden müssen, wurden die Plätze für die "Jobchance“ aufgestockt. Innerhalb der letzten zehn Jahre hätten 4.000 beschäftigungslose Menschen an der Initiative teilgenommen, berichtete Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). "Davon waren 86 Prozent älter als 50 Jahre , 71 Prozent waren männlich und 94 Frauen haben nach der Babypause die ,Jobchance’ in Anspruch genommen“, schilderte sie.

Sandra Kern, Landesgeschäftsführerin des AMS in NÖ begrüßte die Aufstockung der Plätze von 300 auf 350 Stellen. Damit sei es noch besser möglich, Langzeitarbeitslose in den Regionen zu unterstützen. Derzeit sind in NÖ 15.255 der 41.203 Arbeitsuchenden über 50 Jahre alte. Weil rund ein Drittel der "Jobchance“-Teilnehmer im vergangenen Jahrzehnt nach den geförderten 92 Arbeitstagen einen Platz am ersten Arbeitsmarkt fand, sei das Projekt sehr erfolgreich, erklärte Kern.