Gedenkstätte für Frauen-KZ: Dialog gestartet

Unter unvorstellbarem Leid mussten vor 80 Jahren mehr als 400 Frauen in der Munitionsfabrik Hirtenberg (Bezirk Baden) Zwangsarbeit leisten. Interniert waren sie im Wohnlager „Am Weinberg“, einer Außenstelle des KZ Mauthausen. Heute ist dort eine Wiese an der Bundesstraße 18, die auf Gemeindegebiet von Leobersdorf liegt. Nichts erinnert mehr an die tragische Vergangenheit.