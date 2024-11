Gewerbepark auf KZ-Areal: Bürgermeister von Leobersdorf in der Kritik

1942 wurde das "Wohnlager am Weinberg" errichtet. Ab 1944 wurden Frauen aus dem KZ Mauthausen in das Außenlager Hirtenberg überstellt

Nun soll auf dem Areal ein Gewerbepark errichtet werden. Was einerseits die Frage aufwirft, ob diese Zukunft mit der Vergangenheit (moralisch) vereinbar ist. Und andererseits die Rolle von Leobersdorfs Bürgermeister Andreas Ramharter (Liste Zukunft Leobersdorf) thematisiert. Denn vom Verkauf des 81.000 Quadratmeter großen Grundstücks soll er profitiert haben, berichteten Wiener Zeitung, Falter und ORF.

2021 hat die Firmenholding von Ramharter den Berichten zufolge die Gründe erworben und in den folgenden beiden Jahren in zwei Tranchen um 15,25 Millionen Euro an einen Bauunternehmer veräußert. Die Verträge enthielten auch zwei sogenannte Kaufpreisbesserungen in Verbindung mit Umwidmungen. So wurde ein als öffentliche Verkehrsfläche gewidmeter Streifen entlang der Bundesstraße zu Bauland Betriebsgebiet, eine zweite öffentliche Verkehrsfläche zur Privatstraße. Wodurch Ramharters Firma 1,34 Millionen Euro zusätzlich bekommen haben soll. Die Umwidmungen erfolgten mit Gemeinderatsbeschlüssen 2022 und im September 2024, auch der Bürgermeister selbst stimmte zu.

Heftige Kritik

Die Berichte zogen heftige Kritik nach sich. Das Mauthausen Memorial betonte Medien zufolge in einer Stellungnahme: „Unmittelbar nach Bekanntwerden der geplanten Verwertung des Areals zu gewerblichen Zwecken, machte das Mauthausen Memorial auf die Problematik einer kommerziellen Überbauung aufmerksam.“ Doch „mehrmalige Versuche, einen Dialog herbeizuführen, scheiterten“.