Schon Geburt Nummer 5 für Telefon-Joker am Notruf

Selbst hat der 25-jährige Niederösterreicher aus Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) keine Kinder. Dafür hat er schon fünf zur Welt gebracht – und das nur mittels telefonischer Anleitung. Markus Kamper ist als „Emergency medical Dispatcher“, auf deutsch Notruf-Experte in einer Leitstelle, eine Art Rekordhalter was vollständig telefonisch angeleitete Geburten anbelangt.

Es war am 21. Juni dieses Sommers, als Markus Kamper unerwartet eine nicht unwesentliche Rolle im Leben von Bianca Tatzreiter einnahm. Die junge Mutter und ihre Familie aus Windhag bei Waidhofen an der Ybbs stand kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes, als mitten in der Nacht unvorhergesehen die Wehen eintraten. Gegen 3.30 Uhr morgens machte sie sich daher mit ihrem Mann Reinhard bereit, in das Krankenhaus zu fahren, da alle Zeichen auf die bevorstehende Geburt deuteten. Doch die kleine Lina hatte einen anderen Plan und wollte nicht so lange warten.