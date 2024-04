Gaunerpärchen versuchte Coup mit Mietautos und landete hinter Gittern

Ein in Österreich angemietetes Auto soll ein Betrügerpärchen aus Serbien in seiner Heimat zu Geld gemacht haben. In einem zweiten Fall sollen Polizisten aus St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) noch rechtzeitig dafür gesorgt haben, dass das Duo samt dem Auto an der serbisch-kroatischen Grenze gestoppt worden ist. Das Duo, er ist 42 Jahre, sie 46, ist mittlerweile in niederösterreichischen Gefängnissen inhaftiert.

Den ersten Coup landete das Duo am 7. November des Vorjahres in Wien-Favoriten. Der Wagen wurde vorsätzlich gemietet, um ihn nach Serbien zu bringen. Am 14. November 2023 sollen die beiden in St. Georgen am Ybbsfelde einen weiteren Pkw angemietet haben, um auch diesen nach Serbien zu schaffen. Der Gesamtwert der beiden Fahrzeuge liegt laut Polizeiangeben im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

An der Grenze estoppt

Die beiden Beschuldigten wurden allerdings am 15. November an der serbisch-kroatischen Grenze angehalten und das Auto konnte gesichert werden. Der „entführte“ Pkw konnte wieder an die geschädigte Firma in St. Georgen am Ybbsfelde zurückgegeben werden. Im Zuge der Ermittlungen entdeckten die Polizisten auch, dass mit einer im August 2023 in Graz gestohlenen Kreditkarte der 42-jährige Beschuldigte diverse Waren gekauft und Bargeldbehebungen durchgeführt haben soll. Es entstand der geschädigten Frau ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.