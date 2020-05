Gastro-Neustart trotz Corona-Krise

Warum „Happy“?

Der Name des Lokals hat nicht damit zu tun, dass Fröhlichkeit gerade jetzt dringend gebraucht wird. Der Name hat eine emotionale Bedeutung, wie Wolf erklärt: „Unser Hund ,Happy‘ ist am 2. Mai gestorben. Zu dieser Zeit haben wir uns auch entschlossen, das Lokal zu eröffnen. Darum haben wir das neue Kaffeehaus nach ihm benannt.“