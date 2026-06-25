Beliebtes Ausflugsziel abgebrannt: Das fanden die Ermittler heraus

Mit der Gamshöhe auf dem Bisamberg im Bezirk Korneuburg ist eine beliebte Gaststätte für Wanderer und Ausflügler Dienstagnachmittag bei einem Großbrand zerstört worden. Das riesige Ausflugslokal samt Wohnungen brannte bis auf die Grundmauern nieder. Nach umfangreichen Ermittlungen durch Brandsachverständige und die Ermittler für Brand-, Sprengstoff- und Explosionsdelikte des Landeskriminalamtes Niederösterreich gilt die Brandursache als geklärt.

Konkursverfahren anhängig Bei dem Feuer waren Teile des Dachstuhls eingestürzt, drei Bewohner des Hauses bzw. Mitarbeiter des Gastrobetriebs mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Die Familie, die das Lokal betreibt, wendete sich mit einem Statement in sozialen Medien an ihre Gäste. Denn mit dem Feuer wurde nicht nur das Gebäude und alle Habseligkeiten zerstört, es müssen auch zahlreiche geplante Events, Feiern etc. abgesagt werden. Erst im Mai war über den Betreiber des Ausflugslokals, die KLNC Event und Gastronomie GmbH, am Landesgericht Korneuburg ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Gasthaus hat mit wirtschaftlichen Turbulenzen zu kämpfen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Bisamberg Das Gasthaus am Bisamberg brannte bis auf die Grundmauern ab.