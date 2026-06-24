Beliebtes Ausflugsziel abgebrannt: „Haben nur mehr, was wir am Körper tragen“
Es galt als beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und diente der Einkehr nach ausgedehnten Spaziergängen. Mit der Gamshöhe auf dem Bisamberg im Bezirk Korneuburg ist eine beliebte Gaststätte Dienstagnachmittag bei einem Großbrand zerstört worden.
Teile des Dachstuhls sind eingestürzt, drei Bewohner des Hauses mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Die Familie, die das Lokal betreibt, wendete sich am Mittwoch mit einem Statement in sozialen Medien an ihre Gäste.
Denn mit dem Feuer wurde nicht nur das Gebäude und alle Habseligkeiten zerstört, es müssen auch zahlreiche geplante Events, Feiern etc. abgesagt werden. „In den nächsten Tagen werden wir uns bei all unseren Brautpaaren, Geburtstagskindern, Gästen und Partnern persönlich melden“, so die Gastronomen.
Landeskriminalamt ermittelt
„Im Moment haben wir nur noch, was wir am Körper tragen“, heißt es in der Botschaft. Die Brandursache ist noch unklar und wird vom Landeskriminalamt NÖ ermittelt.
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