Beliebtes Ausflugsziel abgebrannt: „Haben nur mehr, was wir am Körper tragen“

Es galt als beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und diente der Einkehr nach ausgedehnten Spaziergängen. Mit der Gamshöhe auf dem Bisamberg im Bezirk Korneuburg ist eine beliebte Gaststätte Dienstagnachmittag bei einem Großbrand zerstört worden.

Teile des Dachstuhls sind eingestürzt, drei Bewohner des Hauses mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Die Familie, die das Lokal betreibt, wendete sich am Mittwoch mit einem Statement in sozialen Medien an ihre Gäste.