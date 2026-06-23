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Niederösterreich

Brandeinsatz in Bisamberg: Gasthaus stand in Flammen

Vor allem der Dachstuhl war von dem Feuer betroffen. Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.
23.06.2026, 17:19

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Gasthaus am Bisamberg stand in Flammen.

In Bisamberg (Bezirk Korneuburg) ist am Dienstagnachmittag ein Gasthaus in Brand geraten. Vier Feuerwehren rückten aus, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich auf Anfrage mit. 

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Drei Verletzte wurden laut dem Sprecher zur Versorgung ins Spital gebracht, zudem wurden drei Katzen aus dem Objekt gerettet. 

Tankfahrzeuge brachten Wasser

Im Rahmen des Einsatzes gestaltete sich insbesondere die Löschwasserversorgung als schwierig. Ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen wurde deshalb eingerichtet. 

Die Helfer gingen zum Teil unter Atemschutz vor, auch eine Drehleiter wurde aufgeboten. Im Objekt befinden sich oberhalb des Restaurants auch Wohnungen, berichtete oe24.at.

Niederösterreich Korneuburg
Agenturen  | 

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