Lilienfeld: Pkw-Brand griff auf Vegetation über

Am frühen Dienstagnachmittag wurden die Feuerwehren Hainfeld und Kaumberg zu einem Pkw-Brand auf den Gerichtsberg (Bezirk Lilienfeld) alarmiert. Bereits während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass sich das Feuer auf Sträucher und Bäume auszubreiten begann. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Ramsau nachalarmiert.

Schwerer Atemschutz

Beim Eintreffen am Einsatzort leitete die Feuerwehr umgehend unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung ein. Bereits nach wenigen Minuten zeigte sich ein erster Löscherfolg, wodurch eine weitere Ausbreitung in den angrenzenden Wald verhindert werden konnte.

Mit mehreren Löschleitungen wurden sowohl der brennende Pkw als auch die betroffene Vegetation rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht.