Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Einsätze

Unwetter-Walze rollte über Region in Niederösterreich

Puchberg am Schneeberg war Samstagnachmittag ein Unwetter-Hotspot. Die Feuerwehren standen im Dauereinsatz.
Johannes Weichhart
20.06.2026, 16:57

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Feuerwehrleute tragen Sandsäcke durch einen engen Kellerabgang.

Ein heftiges Unwetter entlud sich am Samstagnachmittag über der Gemeinde Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen. Keller und Straßen wurden geflutet, bis kurz nach 16 Uhr zählte die Feuerwehr bereits 16 Einsätze. Auch umgestürzte Bäume mussten beseitigt werden.

Schiltern: Pkw prallt gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

„Verletzt wurde zum Glück niemand“, berichtet Feuerwehrmann Matthias Köpf im Gespräch mit dem KURIER. Im gesamten Bezirk Neunkirchen wurden mehr als 20 Einsätze verzeichnet.

Geflutete Straße

Straßen und Wege wurden geflutet

Betroffen war vor allem die Gemeinde Puchberg am Schneeberg, betont Köpf. Die Unwetterfront könnte nun in Richtung Wien weiterziehen.

Neunkirchen
kurier.at  | 

Kommentare