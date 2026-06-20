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Unwetter-Walze rollte über Region in Niederösterreich
Puchberg am Schneeberg war Samstagnachmittag ein Unwetter-Hotspot. Die Feuerwehren standen im Dauereinsatz.
Ein heftiges Unwetter entlud sich am Samstagnachmittag über der Gemeinde Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen. Keller und Straßen wurden geflutet, bis kurz nach 16 Uhr zählte die Feuerwehr bereits 16 Einsätze. Auch umgestürzte Bäume mussten beseitigt werden.
„Verletzt wurde zum Glück niemand“, berichtet Feuerwehrmann Matthias Köpf im Gespräch mit dem KURIER. Im gesamten Bezirk Neunkirchen wurden mehr als 20 Einsätze verzeichnet.
Betroffen war vor allem die Gemeinde Puchberg am Schneeberg, betont Köpf. Die Unwetterfront könnte nun in Richtung Wien weiterziehen.
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