Schiltern: Pkw prallt gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

Am 19. Juni 2026 gegen 00.10 Uhr ereignete sich auf der Werksstraße im Ortsgebiet von Schiltern im Bezirk Neunkirchen ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden zwei Männer verletzt.

Überhöhte Geschwindigkeit als mutmaßliche Ursache

Der 38-Jährige war auf der Werksstraße in Richtung Sautern unterwegs, als sein Pkw im Bereich einer Rechtskurve nach aktuellem Ermittlungsstand aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Auf dem Beifahrersitz saß ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen.