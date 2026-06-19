Kollision im Bezirk Horn: Zug rammt Lkw auf Bahnübergang

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am 18. Juni 2026 gegen 12.10 Uhr im Bezirk Horn ereignet: An einem unbeschrankten Bahnübergang auf der L 1155 kollidierte ein Lkw mit einem Personenzug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw rund 60 Meter weit geschleudert und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Lenker musste von Feuerwehr befreit werden

Am Steuer des Lkw saß ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn, der auf der L 1155 aus Richtung Kainreith in Fahrtrichtung Rodingersdorf unterwegs war. Am unbeschrankten Bahnübergang dürfte er aus bislang unbekannter Ursache das rote Lichtzeichen der Ampelanlage übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Personenzug. Der 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Sein 17-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Horn, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.