Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Dunkler SUV fuhr davon: Biker bei Unfall im Bezirk Lilienfeld verletzt

49-Jähriger musste einem entgegenkommenden Kfz ausweichen und stürzte, es soll ein dunkler SUV gewesen sein - Hinweise erbeten.
23.06.2026, 12:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Ein Motorradlenker ist Dienstagfrüh bei einem Unfall auf der B20 in Lilienfeld verletzt worden. Der 49-Jährige hatte kurz nach 5.30 Uhr aufs Bankett ausgelenkt, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, das einem auf der Straße liegenden, toten Fuchs auswich.

Der Einheimische stürzte und wurde ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Der Autolenker beging Fahrerflucht. Die Polizei bat in einer Aussendung um Hinweise.

Mit 211 km/h über A1 gerast: 31-Jähriger bei Melk aufgehalten

Nach Angaben des Bikers dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen dunkel lackierten SUV gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Lenker bzw. der Lenkerin wurden an die Polizeiinspektion Lilienfeld (Tel.: 059133-3120) erbeten.

Lilienfeld
Agenturen  | 

Kommentare