Dunkler SUV fuhr davon: Biker bei Unfall im Bezirk Lilienfeld verletzt

Ein Motorradlenker ist Dienstagfrüh bei einem Unfall auf der B20 in Lilienfeld verletzt worden. Der 49-Jährige hatte kurz nach 5.30 Uhr aufs Bankett ausgelenkt, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, das einem auf der Straße liegenden, toten Fuchs auswich.

Der Einheimische stürzte und wurde ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Der Autolenker beging Fahrerflucht. Die Polizei bat in einer Aussendung um Hinweise.